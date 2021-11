Une utopie au cœur de l’Amérique raciste avec une maison de disques. Un label qui s'appelle Stax. Son logo, c’est une main, qui claque des doigts. Dans les faits, cette main deviendra un poing levé pour la cause afro-américaine. Ce matin, PopN'Co est donc Pop N'Stax, label de la musique soul.

Otis Reddin, Jim Stewart, Rufus Thomas, Booker T Jones et Carla Thomas posent pour un portrait (Memphis, 1967) © Getty / Michael Ochs Archives

Ce matin, c’est au bord du Mississipi que s’écrit le scénario du nouvel épisode de Pop N’Co.

Ça se passe à Memphis, Tennessee.

Et la scène se déroule en intérieur, le jour comme la nuit, dans un vieux ciné désaffecté transformé en studio d’enregistrement. Juste à côté, il y a un magasin de disques. Le tout est tenu par Jim Stewart et sa sœur, Estelle Axton.

C'est là que, grâce à la musique, s’est inventée une utopie politique à la fin des années 1950.

Stax, c’est une bande son qui résonne aujourd’hui encore dans le rap autant que dans les combats du mouvement Black Lives Matter qui dénonce discrimination et violences policières auxquelles sont confrontés les Noirs.

Stax, c’est plein de tubes dont on ignore parfois le titre ou l’interprète mais dès qu’on a le morceau dans l’oreille, on reconnaît. Parce que ces chansons interprétées par Otis Redding, Isaac Hayes ou Sam And Dave sont entrées dans l’imaginaire, dans la culture collective.

Stax, une utopie américaine de 1959 à 1975, c’est le sous-titre de Pop N’Co.

Et “Tout feu tout flamme”, c’est celui de la deuxième partie, avec une femme. Juliette Armanet vous emmène dans le cœur battant d’une de ses dernières chansons. C’est “le dernier jour du disco.”

Frédéric Adrian est journaliste musical. Il écrit sur les musiques populaires afro-américaines et notamment pour Soul bag, le magazine du blues et de la soul. Il vient également de faire paraître le livre Nina Simone aux Editions Le Mot et le reste.

Hugo Sobelman est réalisateur. Son documentaire Soul Kids vient de sortir en salles.

Vertiges - MALIK DJOUDI

