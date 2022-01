Aujourd’hui, Pop N'Co est une histoire de poche du disco, de ses prémices en 1970, jusqu’à la “demolition night” : cette soirée du 12 Juillet 1979 où les supporters d’un stade de Chicago ont fait exploser des vinyles disco.

C’est l’histoire d’un style caricaturé, qui fut pourtant ouvert au jazz, à la musique symphonique, au funk, et à l’électro.

Jusqu’à midi, la scène va se passer à l’Excalibur - à Bar le Duc on disait l’Exca ou au Studio 54 - à New York, on disait Fifty Four.

Donc : des discothèques, lieux menacés de disparition à cause de ce que vous savez et ce matin, il est question de les célébrer. De revenir sur cette décennie où les discothèques furent des temples, avec fidèles dévoués, du crépuscule à l’aube.

Aujourd’hui le disco est partout, et chanté, par des artistes comme Clara Luciani ou Juliette Armanet. Aujourd’hui, le disco est adoubé, après avoir été méprisé pendant une bonne vingtaine d’années.

En 2022, le disco réactive la nostalgie de la fête et d’un courant de libertés comme l’Amérique n’en avait jamais connu. Liberté, égalité et sensualité qu'on soit noir, latino, blanc, homosexuel, trans, homme, femme ou hétéro.

Toutes et tous réunis sur la piste.

Les invités

Belkacem Meziane est musicien, enseignant, conférencier et chroniqueur pour Soul Bag et New Morning Radio. Il est aussi l' auteur de "Night Fever - 100 hits qui ont fait le disco" aux Editions Le Mot et le reste.

est musicien, enseignant, conférencier et chroniqueur pour Soul Bag et New Morning Radio. Il est aussi l' aux Editions Le Mot et le reste. Amanda Lear est chanteuse et actrice. Son actu : Un album Tuberose , son 20ème opus, essentiellement en français avec des reprises d'auteurs et d'interprètes tels S. Gainsbourg, Barbara, J. Dutronc, Miossec, G. Moustaki , J. Doré, A. Bashung et Dominique A, sorti en octobre 2021 (Boomlover/MCA/Universal). Et le documentaire Queen Lear de Gero von Boehm sera diffusé le 18 février à la Gaîté lyrique dans le cadre du festival FAME.

est chanteuse et actrice. Son actu : , son 20ème opus, essentiellement en français avec des reprises d'auteurs et d'interprètes tels S. Gainsbourg, Barbara, J. Dutronc, Miossec, G. Moustaki , J. Doré, A. Bashung et Dominique A, sorti en octobre 2021 (Boomlover/MCA/Universal). Et de Gero von Boehm sera diffusé dans le cadre du festival FAME. Marc Cerrone est musicien et producteur. Toute la discographie de Cerrone est disponible sur le label Because, dont un album d’instrumentaux paru en Octobre dernier.

Programmation musicale

Soul Makossa - MANU DI BANGO

Love's theme - LOVE UNLIMITED ORCHESTRA

Stayin' alive - BEE GEES

YMCA - VILLAGE PEOPLE

Love to love you baby - DONNA SUMMER

Ring my bell - ANITA WARD

Love in C minor - CERRONE

Supernature - CERRONE

I feel love - DONNA SUMMER

You make me feel - SYLVESTER

Follow me - AMANDA LEAR

Good Times - CHIC

Get Lucky - DAFT PUNK

