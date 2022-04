Une plongée dans l'histoire d'un homme, Rachid Taha, qui a su allier l’invention musicale, le sens de la fête et la politique. Et une plongée dans sa musique - mélange d’influences algériennes, de rock, de punk et d’electro.

Rachid Taha © / Thomas Bregardis

Une rediffusion de l'émission du 27 mars 2021.