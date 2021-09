Au bout d'un long couloir, il y a Loïk Dury pour nous accueillir dans son studio–labo–vaisseau spatial. Sur France Inter, vous l’entendez tous les jours. Parce qu’avec le musicien Christophe Minck, il a conçu le nouveau jingle horaire de France Inter.

Le nouveau jingle de France Inter © Getty / .

Il est notamment le compositeur des musiques des films de Cédric Klapisch. Et du générique de la série 10%. Et également DJ et programmateur musical d’une radio.

Un jingle à la radio, comment c’est fait ? Et ça raconte quoi ? Réponse avec Loïk Dury...

Ça ne vous a peut-être pas échappé, ces 8 secondes de musique sont nouvelles. Comme un logo sonore, une signature qui racontent la France Inter d’aujourd’hui.

Six mois de boulot pour huit secondes de musique imaginées et fabriquées par Christophe Minck et Loïk Dury.