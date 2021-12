“Love on the Beat” est le seizième album de Serge Gainsbourg. Et 35 ans après sa sortie, Alex Beaupain reprend le disque en entier et notamment la chanson « Sorry Angel » dont on ouvre le capot ce matin.

Alex Beaupain et Serge Gainsbourg © XAVIER LEOTY/AFP et Claude ABRON/Gamma-Rapho/Getty

Alex Beaupain a dix ans quand l’album est publié en 1984. Il y a les textes, la musique et aussi la pochette, réalisée par le photographe William Klein.

Aujourd’hui c’est l’une des images cultes de la pop française : Gainsbourg travesti, cigarillo dressé entre le majeur et l’index. Des ongles longs, du rouge aux lèvres, des faux cils et un accroche cœur au front.

Pour la réalisation de "Sorry Angel", Alex Beaupain a travaillé avec deux producteurs-arrangeurs : Bastien Dorémus et Saint DX.

“Love On The Beat”, par Alex Beaupain est un album disponible depuis cet automne. Et le dimanche 23 Janvier, il l’interprètera en public pour la première fois, à l’auditorium de la maison de la radio. Ce sera dans le cadre d'un week-end de concerts, organisés partout dans cette maison. 3 jours de musique entre le 21 et le 23 janvier prochains. 3 jours qui s'appellent l’Hyper week-end festival.