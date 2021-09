Albin de la Simone : musicien pour Alain Souchon ou Vanessa Paradis, réalisateur d’albums pour Pomme ou Miossec, auteur de six disques sous son nom. Celui qui est sorti hier s’intitule “Happy End” et on soulève ce matin le capot du morceau “Il pleut”.

Albin de la Simone © Julien Bourgeois

Cet album réunit onze instrumentaux. Donc que de la musique, sans sa voix ni ses mots. Il est publié sur le label Tôt ou tard.

Du 12 au 21 Octobre prochain, vous pourrez voir “Films Fantômes”, au pluriel. Une exposition-spectacle d’Albin de La Simone au Théâtre National de Bretagne à Rennes.