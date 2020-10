Nous sommes dans le studio de Yoann Lemoine dit Woodkid. Woodkid est vidéaste, pour Lana Del Rey, Drake ou Moby et auteur d’un premier album qui s’intitule “The Golden Age”.

Woodkid © Anthea Costes

Ce premier disque a paru il y a 7 ans. Et hier, est sorti “S 16” avec ce morceau là en étendard. Goliath, c’est le titre. Ce matin on entre dans les entrailles de cette chanson. Avec des voix, des sons et un ordi…

L'album "S16 "(Barclay) sort le 16 octobre.