Après deux albums parus en 2018, "Toute latitude" et "Fragilité", Dominique A en sort un nouveau : "Vie étrange". Il l’a publié à l’automne dernier. Ce matin, on entre dans les coulisses de celle qui s'appelle “Les Eveillés”.

Dominique A © Getty

Le nouvel album de Dominique A s’intitule donc "Vie Etrange". C’est écrit au singulier, mais ça pourrait aussi être au pluriel.

Finalement, le disque s’est imposé de lui-même, sans préméditation avec l’arrivée d’une chanson, puis d’une autre et d’une autre encore.

Dominique A est aussi l’auteur de “Fleurs plantées par Philippe”, un récit hommage à Philippe Pascal, figure de proue du groupe Marquis de Sade, décédé l’année dernière.

Et ce soir, Dominique A sera l’un des 100 artistes présents au studio 104, entre 21h et 3h du matin. 100 artistes pour 6h de live qui racontent la diversité de la scène française. Et ce concert géant s’appelle Hypernuit.

Dominique A : album « Vie étrange » (Cinq7/Wagram).