A l'occasion de la sortie de "Once" leur premier album en duo, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le chanteur australo-breton Maxwell Farrington et le musicien Christophe Vaillant alias, le SuperHomard.

Aujourd'hui dans Popopop, une collaboration qui traverse les frontières du monde et de la pop : d'un coté un chanteur né à coté de Sydney en Australie, qui partit vivre en Angleterre avant de s'installer dans le sud-est à Marseille, puis ouest à Toulouse et de terminer son périple il y a quatre ans dans les terres briochines ; de l'autre un musicien de la cité des Papes qui joua pour différents groupes avant de lancer en 2015 le projet Le SuperHomard.

Les deux se rencontrent en 2019 au Mama Festival à Paris alors que Maxwell Farrington reprend a cappella un titre de Burt Bacharach des années 60, et c'est le coup de foudre professionnel. Ils découvrent qu'ils sont sur la même longueur d'onde musicale et décident de travailler ensemble.

De cette collaboration est né "Once", le premier album comme son l'indique, leur seul album ? On leur demandera. Un album que les deux composèrent à quatre mains et à distance, pandémie mondiale de covid-19 oblige, entre Saint-Brieuc et Avignon. L'album, sorti le 30 avril dernier a notamment été repéré par un certain Iggy Pop qui s'est empressé de diffuser deux extraits dans son émission de radio sur la BBC6.

Pour nous parler de cette collaboration, de ce très réussi premier album qu'on risque fortement d'écouter tout l'été, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le duo Maxwell Farrigton & le SuperHomard.

Vous pourrez retrouver Maxwell Farrington et le SuperHomard en concert :

à la Carène à Brest le 18 juin

au festival Le sable, les mouettes et les guitares électrique de Rouen le 25 juillet

au Festival Art Rock le 10 septembre à St Brieuc

à Tourcoing le 24 septembre

