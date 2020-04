Aujourd'hui dans Popopop, un habitué de l'émission puisqu'on réécoute l'émission du 13 février 2019 avec l'humoriste Monsieur Poulpe. En fin d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux se rendent à New-York pour prendre des nouvelles de la journaliste Maïa Mazaurette

Portrait de Monsieur Poulpe le 20 mars 2019 à Paris. © AFP / JOEL SAGET

16h - Les archives : Monsieur Poulpe

Souvenez-vous, c'était en février 2019, l'humoriste Monsieur Poulpe était venu dans Popopop nous parler du festival d'humour de Paris. Pour l'occasion, il nous avait concocté une pop-liste très imaginative. Alors que lit, regarde et écoute M. Poulpe?

Pour le livre, il avait choisi LE "classique" de la littérature adolescente : Les 7 merveilles du roi Johnson écrit par Emile Clark, paru en 1969. Il faut dire que personne n’a raconté le passage de l’adolescence à l’âge adulte comme Clark : e bouillonnement, la passion mais aussi les désillusions de cet âge de tous les possibles mais aussi des premiers vrais coups durs.

Pour le film, on avait enfin pu parler du chef d'oeuvre de François-Stéphane Stéphane, Le Diapason (sorti en 1982), acclamé par les critiques françaises à sa sortie, l'histoire de Paul, jeune musicien prometteur qui tombe follement amoureux de son maître de musique. Un film dans la mouvance de post post-Nouvelle Vague qualifié par Jack Lang de "tsunami de l’exception culturelle française"

Et la série de M. Poulpe alors ? Il choisit la très récente mais non moins déjà culte "Troyze", et surtout sa magistrale saison 3 (disponible sur Powermertrerere), saison dans laquelle tout bascule puisque Achillz en prononçant la célèbre réplique "burn in hell you son of your sister" relance toute l'intrigue de ce soap opéra d'héroic fantasy familial.

Enfin pour la chanson, il fait un choix assez peu conventiel, d'un groupe récent qui a connu un succès relativement avec le titre "Cenders Strains" sortie en 2009 sur le premier album des Filfies. Du métal guttural sans concession, pour bien réveiller les auditeurs.

16h40 - L'interview confinement de Maïa Mazaurette

Maïa Mazaurette, chroniqueuse, journaliste et auteure de "Le sexe selon Maïa - Au-delà des idées reçues", (La Martinière). / Capture d'écran/YouTube/France Inter

Elle était de passage à Paris et au micro de Popopop en janvier dernier pour évoquer ses deux derniers livres : Sortir du trou, lever la tête (et inventer un nouveau répertoire érotique) aux éditions Anne Carrière et Le sexe selon Maïa - Au-delà des idées reçues, aux éditions La Martinière. Elle est avant tout journaliste, spécialiste des questions sexuelles. On la retrouve tous les dimanches dans les colonnes du Monde.

Aujourd'hui elle est retournée vivre à New-York. Alors comment voit-elle le confinement depuis les Etats-Unis ? Est-elle elle-même en confinement. Antoine de Caunes et Charline Roux sont partis lui poser la question directement.

La pop-liste de confinement de Maïa Mazaurette

Le livre : L'installation de la peur, de Rui Zinc

de la peur, de Rui Zinc Le film: La Plateforme , disponible sur Netflix

, disponible sur Netflix La série : Russian Doll , disponible également sur Netflix

, disponible également sur Netflix La chanson : "Voyage voyage" de Desireless

En bonus pop : la recette des petits pains pénis de Maïa Mazaurette