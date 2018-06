Fabcaro et Massimo Furlan

Antoine de Caunes reçoit le dessinateur de BD Fabcaro. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera rejoint par Massimo Furlan : artiste et performeur suisse.

Je n'ai pas envie que mon dessin parasite le scénario, le dessin est là pour servir le texte.

En 2015, il publie sa BD Zai zai zai zai, aux éditions 6 pieds sous terre, un BD dont le titre vient de la célèbre chanson de Joe Dassin "Siffler sur la colline". Sa BD sera de nombreuses fois primés et remportera notamment : le Grand prix de la critique en 2015 ; le Prix Ouest France quai des bulles en 2015 ; le Prix des libraires de bande dessinée en 2016 et le Prix SNCF du Polar en 2016, catégorie BD.

J'aime bien quand on conjugue la rigueur avec quelque chose de très régressif.

Aujourd'hui paraissent aux éditions Glénat de savoureuses chroniques acides de la vie de couple sous le titre "Moins qu'hier, plus que demain" à découvrir de toute urgence !

Le couple c'est une invention qui marche sur le papier, mais c'est par nature, très dysfonctionnel.

Dans la deuxième partie de l’émission, l’artiste et performer Massimo Furlan viendra présenter son prochain spectacle "Le cauchemar de Séville, tragédie en 2 actes avec prolongation" au cours duquel il rejoue un des matchs les plus traumatisants de l’Histoire : la célèbre demi-finale France/Allemagne à Séville en 1982. 90 minutes de jeu, 30 minutes de prolongation, une séance de tir aux buts d’anthologie. Et à la fin, comme souvent au football, c’est l’Allemagne qui gagne. Une Production de l'avant Seine, le théâtre de Colombes.

Je suis joueur de foot en chambre depuis toujours. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du théâtre. Massimo Furlan

Les Français se souviennent encore de l’agression du défenseur français Battiston par le gardien Allemand Shumacher ; une faute non-sifflée qui reste encore aujourd’hui une des plus grandes erreurs d’arbitrage du football. Pour faire revivre ce match d’anthologie, Massimo Furlan sera accompagné de 14 volontaires qui reproduiront les mouvements de l’équipe de France. Le match sera commenté en direct par les commentateurs de Canal+ : Hervé Mathoux et Stéphane Guy.

