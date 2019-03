Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'illustre illustrateur Floc'h dans Popopop. Dans la deuxième partie de l'émission Loïc Prigent se joindra à eux pour une chronique de son cru.

Jean-Claude Floc'h, l'un des principaux tenants de la ligne claire, aux côtés d'Yves Chaland, de Ted Benoit et de Joost Swarte. © Rita Scaglia pour Dargaud

Floc’h, ou de son vrai nom Jean-Claude Floch, est un artiste majeur de l'illustration et de la bande dessinée. Il est l'un des principaux tenants de la ligne claire : un graphisme élégant qui renoue avec la tradition de l'école belge tout en cassant la linéarité habituelle du genre. Son graphisme épuré, les environnements distingués et cultivés dans lesquels évoluent des personnages au charme et à l'élégance britanniques confèrent à son oeuvre un style reconnaissable entre tous : il est un peu le dandy de la bande-dessinée.

Et ça tombe bien, parce qu'il vient nous parler de sa carrière et de l'évolution de son travail, avec à son actif des dizaines d'albums de BD, de livres illustrés, mais aussi des romans, des publicités, des couvertures de magazine et des affiches de film (dernière en date : l'affiche de Deux Fils de Félix Moati). Si vous souhaitez découvrir son travail, on vous recommande chaudement Un Homme Dans La Foule, livre qui compile les chefs d’œuvres de son travail dans tous les domaines qu'il a exploré.

La pop culture selon Floc'h :

"La pop c'est comme si d'un coup tout était ouvert et tout était dégueulasse. C'est un terme trop générique, trop ouvert."

La pop liste de Floc'h :

Livre : Orgueil et Préjugés de Jane Austen

de Jane Austen Film : Bonne chance de Sacha Guitry

de Sacha Guitry Musique : A room with a view de Noel Coward

de Noel Coward Série TV : "je n’aime pas la tv, je n’en ai pas mais disons Chapeau Melon et Bottes de Cuir"

Loïc Prigent rejoint Charline, Antoine et leur invité en fin d'émission pour une chronique sur le jargon obscur des défilés de la Fashion Week.

Le playliste de l'émission :