C’est “l’histoire” d’une semaine spéciale consacrée à un “mec” qui l’était tout autant, 40 ans presque jour pour jour après l’annonce de son retrait à la présidentielle. Popopop consacre une semaine à une figure de la pop-culture: Coluche. Premier épisode : Coluche et la scène

Coluche commença à monter sur scène grâce à la musique. Nous sommes en 1966, dans le quartier de Saint-Michel à Paris, Coluche qui n'est pas encore Coluche reprend les chansons de Boby Lapointe, Boris Vian, Charles Trenet, Georges Brassens, Léo Ferré, Yves Montand, aux terrasses des cafés en compagnie du futur Grand Orchestre du Splendid : Xavier Thibault et Jacques Delaporte. Il se produit également dans les cabarets parisiens dans lesquels il rencontre notamment George Moustaki, mais aussi Romain Bouteille qu'il présentera toute sa vie comme son modèle.

"On fait pas du théâtre pour faire penser, pour militer, sinon on fait des révolutions. On fait du spectacle pour faire marrer"