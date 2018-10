Rediffusion de l'émission Eclectik de Rébecca Manzoni

Charles Aznavour © Getty

2010. Un restaurant bondé et bruyant près des Champs Elysée. Malgré les deux coupes de champagne rosé qu'il a commandé, Rébecca s'inquiète. Comment enregistrer quoique ce soit d'audible dans ces conditions.

Alors le chanteur lui dit :

"Vous avez le temps ?"

"Oui… mais vous…"

Ah moi, j’ai tout le temps que vous voulez. Vous reprenez une coupe ?

Programmation musicale

• Charles Aznavour - Tu t'laisses aller

• Charles Aznavour- Voilà que ça recommence

• Sharon Jones - She Ain't a Child no more

• Charles Aznavour - Comme ils disent

