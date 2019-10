A l'occasion de la diffusion sur Netflix de "Criminal", Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit l'actrice Sara Giraudeau et le réalisateur Frédéric Mermoud.

La comédienne Sara Giraudeau le 4 septembre 2018 pendant le festival de films américain de Deauville. © AFP / LOIC VENANCE

Criminal se déroule dans quatre pays : La France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Espagne. Chaque version regroupe trois épisodes. Un décor inchangé : on se retrouve dans la même salle d’interrogatoire et les policiers français ou anglais ou allemands ou espagnols vont interroger un potentiel coupable.

Pour la version française, le réalisateur Frédéric Mermoud a convié en guest star Sara Giraudeau, en victime des attentats du 13 novembre ; Nathalie Baye, en femme d'affaire accusée d'avoir tué un de ses employés ; et Jérémie Renier en homme hétérosexuel accusé d'avoir assassiné un jeune homosexuel.

Criminal est disponible sur Netflix depuis le 20 septembre dernier. Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la comédienne Sara Giraudeau et le réalisateur Frédéric Mermoud.

La pop culture selon Sara Giraudeau

Il y a une liberté et une rébellion dans la pop-culture. Ce sont les gens cools qui sont dans la pop-culture. C'est une énergie de vie et de création.

La pop liste de Sara Giraudeau