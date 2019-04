A l'occasion du festival "Play it again !", Cédric Klapisch parrain de cette 5ème édition est l'invité de Popopop. il nous parlera entre autre du film Our Hospitality de Buster Keaton qu'il présentera ce soir au cinéma Le Grand Action dans le 5ème arrondissement.

Cédric Klapisch au Grand Rex en décembre 2017 © Getty / Pascal Le Segretain

Antoine de Caunes reçoit le réalisateur Cédric Klapisch parrain de la 5ème édition du festival Play it again ! qui aura lieu du 3 au 9 avril.

Dans plus de 150 salles en France, des chefs-d’œuvre d’auteurs incontournables ou perles rares sont présentés dans de nouvelles versions restaurées. Cette sélection parcourt l’Europe du nord au sud (Monika, La Strada), l’Amérique (Breaking Away), l’Asie (Anatahan, Le Pornographe), l’Afrique (Hyènes) ou le Proche-Orient (Gare centrale) et célèbre ainsi le patrimoine cinématographique dans toute sa diversité géographique.

Elle couvre aussi différents genres, de la comédie (Embrasse-moi, idiot, Le Célibataire) au western atypique (Les Grandes gueules, Hyènes), de la science-fiction (2001 : l’odyssée de l’espace) au documentaire (La Moindre des choses) sans oublier le court-métrage (La Rivière du hibou).

Cédric Klapisch termine actuellement le montage de prochain long-métrage Quelqu'un quelque part qui réunira ana Girardot et François Civil.

Il travaillera ensuite à l'adaptation de L'Auberge espagnole en série pour Amazon.

La pop culture selon Cédric Klapisch :

C'est ce qui rassemble Andy Warhol, Sheila et les Pink Floyd.

La pop liste de Cédric Klapisch

livre culte : La Rubrique-à-brac de Gotlib

film culte : La Soupe au canard avec les Marx Brothers (1933)

chanson culte : "Oh les filles" de Au bonheur des dames

série tv culte : Extras de Ricky Gervais créée en 2005

Playlist de l'émission :