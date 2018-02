A l'occasion du lancement du Gonzervatory, Antoine de Caunes reçoit son créateur, le pianiste le plus pop du moment, Chilly Gonzales.

Il a travaillé avec les Daft Punk, Jane Birkin, Christophe Willem, Housse de Racket, Philippe Katerine, Arielle Dombasle, Abd al Malik et Drake. Aujourd'hui il ouvre le Gonzervatory : son conservatoire éphémère. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le pianiste, récompensé d'un Grammy Awards en 2014 : Chilly Gonzales.

En 2017, il lançait le Gonzervatory, son conservatoire à lui. Pour espérer en faire partie, il fallait envoyer une vidéo. Au total, ce sont 700 vidéos venant de 63 pays et des cinq continents qu'il a reçu. Mais il n'en a retenu que sept. Sept Gonzervatorians qui viendront passer une semaine d'apprentissage ; une semaine qui débutera et s'achèvera par deux concerts au Trianon les 26 avril et 4 mai.

La pop liste de Chily Gonzales

Son livre culte : Mémoires d’Hector Berlioz . Livre paru à titre posthume en 1870.

Livre paru à titre posthume en 1870. Son film culte : Vertigo d’Alfred Hitchcock, 1958

Sa chanson culte :Hello de Lionel Richie, troisième single issu de l'album Can't Slow Down et sorti en 1984.