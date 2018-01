Pour entamer cette nouvelle année, Antoine de Caunes reçoit Alexandre Astier qui publie le tome 8 de Kaamelott, "L'Antre du Basilic" (chez Casterman).

Alexandre Astier - 2013 © Getty / Didier Baverel

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Alexandre Astier. Il publie le tome 8 de Kaamelott paru chez Casterman, L'Antre du Basilic. Steven Dupré en signe les dessins et Alexandre Astier le scénario.

Une odyssée souterraine périlleuse !

Arthur et ses sujets de Kaamelott pénètrent dans le mystérieux Antre Du Basilic pour une de ces odyssées souterraines périlleuses qui peuplent la carrière des aventuriers en quête de gloire et de trésors. Cette fois, le labyrinthe est habité par le terrible Basilic, une créature capable, si vous avez le malheur de croiser son regard, de vous changer en pierre...

La Pop liste d'Alexandre Astier :

- son film cule : Les Vieux de la vieille de Gilles Grangier (1960)

- son livre culte : Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture de Woody Allen

- sa chanson culte : "Hip pockets" de The Billy Cobham & george Duke Band (1976)

- sa série TV culte : My Name is Earl de Gregory Thomas Garcia sur NBC

- son youtubeur culte : Laurent Jacquet et sa chaîne LJVS (Laurent Jacquet Video Show)

- son émission TV culte : "James May's Lab"