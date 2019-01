Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le dessinateur de BD Hervé Bourhis qui publie “Le petit livre French Pop” aux éditions Dargaud. En seconde partie, le groupe très pop Minuit viendra nous présenter son premier album.

Hervé Bourhis : scénariste, dessinateur de bandes dessinées et illustrateur français © AFP / Joël Saget

La french pop, c'est comme ça qu'on appelle notre fabuleuse musique pop francophone à l'étranger. Qu'il s'agisse de Serge Gainsbourg, d'Alain Bashung, d'Etienne Daho d'un vieux truc yéyé ou d'un clip d'Orelsan, à Tokyo et à Londres, la french pop est une sous-branche de la world music, nous rappellent les deux auteurs d'un ouvrage que deux auteurs de BD lui consacrent : Le Petit livre French Pop. Hervé Bourhis viendra nous en parler.

Au rayon french pop, également, nous évoquerons la relève de ce genre incontournable avec le groupe Minuit, où l'on retrouve les deux enfants des Rita Mitsouko (mais pas que), qui sortent un premier album, Vertigo. Joseph Delmas et Simone Ringer seront avec nous.

La french pop, c'est aussi notre patrimoine, et c'est ce patrimoine que nous allons célébrer aujourd'hui !

Première partie d'émission : Archéologie pop avec Hervé Bourhis

Hervé Tanquerelle et Hervé Bourhis publient Le Petit livre French Pop aux éditions Dargaud. Un historique précis de l'évolution d'un genre, la pop, et d'un pays, la France, tout en dessins. En archéologues de la pop franç... pardon, de la french pop, les deux dessinateurs nous replongent dans nos souvenirs et dans notre patrimoine commun, de la Marseillaise à Barbara Carlotti.

Et pour vous, Hervé Bourhis, c'est quoi la pop culture ?

Je pense qu'avant c'était une sous-culture, et aujourd'hui, c'est la culture : la science-fiction, le rock...

La "pop-list" de Hervé Bourhis

Le livre culte : Haute fidélité, Nick Hornby, 1995

: Haute fidélité, Nick Hornby, 1995 Le film culte : Un éléphant ça trompe énormément, Yves Robert, 1996

La chanson culte : "Simple & Funky", Alliance Ethnik, 1995 (« parce qu’on y entend la locution conjonctive "c’est la raison pour laquelle", et c’est assez rare pour être souligné », précise Hervé Bourhis)

Les séries cultes : The Wire, de David Simon (2002-2008) mais surtout Columbo, de Richard Levinson et William Link (1968-2003)

Deuxième partie d'émission : Minuit

On peut parier qu'ils ont baigné toute leur vie dans la french pop. Minuit, c'est le nom du groupe où on retrouve, entre autres, les enfants des Rita Mitsouko. Découverts il y a plus de deux ans avec le délicieusement pop "Flash", un titre aux accents vintage et un peu fous, les voici de retour avec un tout premier album, Vertigo, sorti en octobre dernier.

Après avoir écumé les salles de spectacle et après une nomination pour la Victoire de la Révélation Scène en 2017, c'est peu dire que cet album était très attendu. Evidemment, Antoine de Caunes et Charline Roux les cuisineront pour savoir s'il s'agit de l'album de la maturité.

Programmation musicale de l'émission :