En première partie de Popopop, nous vous proposons la réécoute d'un entretien mené avec la talentueuse Jeanne Added. L'émission se poursuivra toujours en musique avec Sébastien Tellier à l'occasion de la sortie son nouvel album "Domesticated", bande-son d'une époque confinée.

Sébastien Tellier, artiste de musique électronique, chanteur et acteur au Grand Palais à Paris, le 1er octobre 2019. © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Jeanne Added en rediffusion

Il y a un an, Antoine de Caunes et Charline Roux recevaient Jeanne Added qui venait d'être sacrée par deux Victoires de la musique : "artiste féminine de l'année" et "album rock" pour Radiate.

La pop culture selon Jeanne Added

C'est lié à l'industrialisation, à la commercialisation d'une culture et c'est comment on réussit ou pas à être en équilibre entre la création artistique et l'économie.

La pop liste de Jeanne Added

livre culte : Antigone _de Henry Bauchau

_de Henry Bauchau film culte : West Side Story _de Robert Wise (1962)

_de Robert Wise (1962) chanson culte : "I'm not dancing" de Tirzah

série tv culte: Angela 15 ans série créée par Winnie Holzman.

Sébastien Tellier en déconfinement

Attendu depuis six ans, Sébastien Tellier revient avec son nouvel album "Domisticated" dont le titre a été trouvé par Sofia Coppola. Dans ce nouvel opus, le chanteur insaisissable, auteur-compositeur à la patte sensuelle unique, est rattrapé par la vie de famille et les tâches domestiques. Un drôle d'écho à la situation actuelle. Le confinement l’a obligé à reporter la sortie du disque. Pas si mal finalement, tant le propos s’en retrouve plus que jamais d’actualité.

A Ballet en est le premier extrait.

La pop liste déconfinée de Sébastien Tellier