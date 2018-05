A l'occasion du remake du cultissime Buger Quizz sur TMC, Antoine de Caunes reçoit le comédien et réalisateur Alain Chabat.

Alain Chabat © Maxppp / C.Lefebvre

Le grand public l'a découvert en 1987, en clair sur la chaine cryptée Canal+, dans l'émission Nulle Part Ailleurs au coté de Chantal Lauby, Dominique Farrugia et Bruno Carette dans Les Nuls. Tous les quatre, ils créent les émissions « Objectif : Nul » ; le JTN, un faux journal diffusé dans « Nulle part ailleurs » ; puis « Les Nuls l’émission », diffusée chaque samedi soir et inspirée du "Saturday Night Live" américain.

En 1992, trois ans après le décès de Bruno Carette, les Nuls décident d'arrêter leur collaboration avec Canal+ et se lancent dans l'écriture d'un film. Ce film c'est La Cité de la Peur qui sortira deux ans plus tard en 1994. Réalisé par Alain Berbérian, le film est un carton en France avec plus de deux millions d'entrées. Ce film marquera le début de sa carrière au cinéma où il jouera dans nombre de films français devenus cultes : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (qu'il réalise au passage), Mais qui a tué Pamela Rose ?, RRRrrrr!!!, Réalité et Santa et Cie. Il a également prêté sa voix à l'âne dans Shrek.

A la télévision, il a animé pendant une saison, entre septembre 2001 et juin 2002, un des jeux télé les plus cultes du PAF : le Burger Quiz diffusé à l'époque sur Canal +. Aujourd'hui, il est de retour à la télévision avec le même Burger Quizz, diffusé tous les mercredi soir à partir de 21h sur TMC.

Pour l'occasion, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le comédien Alain Chabat.

La pop liste d'Alain Chabat

Le livre : Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll paru en 1865

de Lewis Carroll paru en 1865 Le film : Beetlejuice réalisé par Tim Burton sorti en 1988

La chanson : « Three little birds » de Bob Marley sortie en 1977 sur l’album Exodus

La série : The O.A., réalisée Brit Marling et Zal Batmanglij, diffusée sur Netflix depuis 2017

La pop culture selon Alain Chabat :