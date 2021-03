40 ans presque jour pour jour après l’annonce de son retrait à la présidentielle, Popopop consacre une semaine spéciale à une figure majeure de la pop-culture des années 70/80 : Coluche. Aujourd'hui, Antoine de Caunes et Charline Roux s'intéressent à la carrière de Coluche au cinéma.

L’humoriste et comédien Coluche avec Agnès Soral dans le film de Claude Berri Tacho Pantin (1983). © AFP / RENN PRODUCTIONS / COLLECTION CHRISTOPHEL

En même que Coluche arrive sur la scène du café de la Gare, on le retrouve sur grand écran, tout d'abord dans Le Pistonné, réalisé par Claude Berri. Il devra cependant attendre 1976 pour obtenir son premier grand rôle au cinéma.

Ce sera dans Les Vécés étaient fermés de l'intérieur de Patrice Leconte au coté de Jean Rochefort, adaptation de la BD de Gotlib Les aventures du commissaire Bougret et de son fidèle adjoint l'inspecteur Charolles.

L'année suivante, il passe derrière la caméra pour sa seule et unique réalisation : Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine avec au casting toute la troupe du Café de la Gare. Le film est cependant un échec critique et commercial ; et Coluche, peu satisfait du résultat final décidera de ne plus s'essayer à la réalisation.

Il tournera deux autres fois avec Claude Berri dans deux succès : Le Maitre d'école en 1981, plus de trois millions d'entrées et une chanson composée pour l'occasion par Richard Gottainer, "Le Sampa". Et surtout, son plus grand succès au cinéma, tant commercial que critique, Tchao Pantin, film devenu culte avec cinq Césars en 1984, dont celui de meilleur acteur pour Coluche et plus de quatre millions de spectateurs lors de sa sortie en salles.

Au total, Coluche tournera dans plus d'une trentaine de films. Pour revenir sur sa carrière au cinéma, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent sa partenaire dans le cultissime Tchao Pantin, Agnès Soral ; ainsi que celui qui a incarné Coluche dans L'Histoire d'un mec (réalisé par un certain Antoine de Caunes) : François-Xavier Demaison.