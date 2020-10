Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent les rappeurs Tuco et Joey Starr à l'occasion de la sortie de l'EP "Gadamn" de Tuco et du court-métrage "Mort dans le film" réalisé par Mehdi Darlis.

Tuco dans le court-métrage "Mort dans la nuit" de Mehdi Darlis. © Capture d'écran/YouTube/Site de TUCO GADAMN

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le binôme Tuco / JoeyStarr qui viennent nous présenter leur double actuatilté :

- la sortie de l'EP "Gadamn" de Tuko en version Deluxe avec la collaboration de Joeystarr. Le permier EP était sorti en février 2020 avec 9 titres et sa nouvelle parution en version Deluxe en contient 5 inédits.

- la sortie du film Mort dans le film réalisé par Mehdi Darlis, avec au casting Tuco, Joey Starr, Daddy Mory et Lord Kossity. Le court métrage a été sélectionné pour la 4ème édition du CIFF (Cinestar International Film Festival) 2020 qui se déroulera du 1er au 7 octobre 2020.

La pop liste de Tuco

son livre culte : Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon

son film culte : "Gladiator" de Ridley Scott

sa chanson culte : Redemption song par Bob Marley

son personnage de série tv préféré : Will Smith dansLe Prince de Bel'Air

La playlist de l'émission :

- Carribean Dandee / "L'Arène"

- NTM / "Ma Benz"

- Bob Marley / "Redemption Song"

- "An Tet" en live par Tuco et JoeyStarr