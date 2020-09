A l'occasion du festival de Deauville, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent Vanessa Paradis. Puis pour fêter la réouverture du cabaret parisien, ils reçoivent la troupe de Madame Arthur.

La chanteuse, actrice Vanessa Paradis le 18 mai 2018 à Cannes pendant le Festival. © AFP / Alberto PIZZOLI

Le festival du film américain de Deauville commencera ce vendredi, présidé par Vanessa Paradis. Popopop sera en direct du festival vendredi mais avant ça, madame la Présidente est de passage au micro d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

En deuxième partie d'émission, une troupe bien connue à Popopop, celle d'un des plus anciens cabarets parisiens, le cabaret Madame Arthur, ouvert en 1946 dans le 18ème arrondissement de Paris. Fermé pendant le confinement pour cause de covid-19, leur spectacle ne s'est pas pour autant éteint. D'abord repris sur Zoom, on a ensuite retrouvé les créatures de la troupe au jardin suspendu.

Aujourd'hui le cabaret rouvre ses portes dès ce vendredi avec un spectacle sur une artiste culte des années 2000 : Diam's, qui sera à la rencontre de Pina Bausch, puis ce sera au tout de Jean-Jacques Goldman, Starmania, Prince, Dalida, Jacques Higelin, Céline Dion d'être remixés en version cabaret.

En plateau pour en parler avec Antoine de Caunes et Charline Roux : Brenda Mour, la Vénus de mille hommes, et Tony Blanquette.

La pop-liste de la troupe de Mme Arthur