A l'occasion de la diffusion sur Canal+ de la série Hippocrate, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Thomas Lilti, créateur, scénariste et réalisateur de la série et Alice Belaïdi qui joue Alyson Lévêque, nouvelle interne dans l'hopital où se situe la série.

Thomas Lilti, médecin de formation et scénariste & réalisateur français : "Hippocrate", "Médecin de campagne", "Première année"..; © Getty / Stephane Grangier, Corbis

L'un est médecin... enfin plus tellement. Depuis presque dix ans il exerce aussi la réalisation et l'écriture de scénario pour le cinéma, et aujourd'hui la télévision. Hippocrate, Médecin de Campagne et Première Année dernière. Depuis 2014, Thomas Lilti nous montre l'envers du décors de la médecine que ce soit dans un hôpital, le cabine d'un médecin généraliste de campagne et la première année en fac de médecine.

L'autre est comédienne, originaire d'Avignon. Le théâtre, elle baigne dedans depuis toute petite. Son père était maçon le jour mais aussi dramaturge la nuit. Au cinéma, Alice Belaïdi se fait remarquer en 2014 dans Sous les jupes des filles dans lequel elle donne la réplique à Vanessa Paradis.

Aujourd'hui, ils sont tous les deux dans Hippocrate, la nouvelle création originale Canal+ qui comme son nom l'indique n'est pas une série sur la mythologie grecque mais une série médicale.

Hippocrate, c'est réalisé et scénarisé par Thomas Lilti. Dans la série, Alice Belaïdi incarne Alyson, une jeune interne qui débarque, pour son premier jour de stage dans un hôpital où les médecins titulaires ont été mis en quarantaine. Les quatre internes restant vont donc devoir gérer le service de médecine interne seul.

La pop news du jour de Charline Roux

Retrouvez le sketch de Jimmy Fallon déguisé en Trump qui se déguiserait en Presley :

La pop liste de Thomas Lilti et Alice Belaïdi

Le livre de Thomas Lilti : L'Attrape cœur, écrit par J.D. Salinger paru en 1951

Le film d'Alice Belaïdi : Les Trois Frères, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan

La série de Thomas Lilti : Les Années Collèges (Degrassi en version québécoise) série diffusé à partir de 1988 sur Antenne 2

La chanson d'Alice Belaïdi : "Zimbabwe" de Bob Marley sorti en 1979 sur l’album Revival

La playlist de l'émission