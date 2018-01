Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le dessinateur Blutch.

Détail d'une planche de Variations de Blutch qui rend hommage à "120 rue de la gare" de Jacques Tardi © Dargaud

Blutch publie aux Editions Dargaud un album grand format dédié à Gotlib et Alain Resnais dans lequel il revisite ses classiques.

Dans Variations il visite les œuvres qui ont le plus marqué son esprit de dessinateur et, en authentique passionné de la bande dessinée et de son histoire, redessine, relit, parfois joue et modifie une page ou une séquence d'un grand maître.

LA POP LISTE DE BLUTCH