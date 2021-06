Son adaptation en BD du plus célèbre roman de Victor Hugo, "Les Misérables", vient de paraitre chez Glénat. Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le dessinateur Eric Salch.

Couverture de la BD "Les Misérables" revus et corrigés par Eric Salch © Éditions Glénat

Tout le monde connait l'histoire et le destin des plus célèbres personnages de Victor Hugo : Fantine, Cosette, Marius, Javert, les Thénardier et Jean Valjean. Tout le monde ou presque a lu les 2598 pages de cette immense fresque de la pauvreté dans la France post Napoléon 1er. Et si on n'a pas lu le livre, on a moins vu une des multiples adaptations en dessin-animée, téléfilm, film, BD, comédie musicale et même manga parmi lesquelles le dessin-animé diffusé dans le club Dorothée dans les années 80, la comédie musicale multi primée et adaptée sur grand écran en 2012 avec Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway et Amanda Seyfried ou encore la version très personnelle de Claude Lelouch avec Jean-Paul Belmondo.

Aujourd'hui, c'est une nouvelle adaptation de ce classique parmi les classiques de la littérature française que l'on doit à l'un des dessinateurs de BD les plus trash de l'Hexagone, Eric Salch. Les traits des personnages y sont grossis, Jean Valjean supporte le Borussia Dortmund et ne loupe aucun de leurs matchs depuis son écran plat 32 pouces, Cosette devient une ado rebelle accrochée à son téléphone, les Thénardier ne tiennent plus une auberge mais un camping... tout un tas d'anachronismes et d'absurdités qui ajoutent du rire au drame et au terrible de ce chef d'œuvre de tragédie romanesque.

Les Misérables par Eric Salch, c'est disponible depuis le 12 mai dernier aux éditions Glénat. Et pour en parler, le dessinateur est l'invité de Popopop.