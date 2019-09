.A l'occasion de la parution de ses mémoires "Mes Moires", Antoine de Caunes reçoit ou plutôt retrouve le journaliste et éditeur Jean-Pierre Dionnet. En deuxième partie d'émission, GiedRé présentera son premier ouvrage La Boîte de Petits Pois et interprétera Les Gens en live sur la scène de Popopop.

Le producteur, scénariste, journaliste, éditeur de bande dessinée et animateur de télévision, Jean-Pierre Dionnet, pendant le Festival International de Cannes des Séries le 8 avril 2019. © AFP / JOEL SAGET

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux, retrouve Jean-Pierre Dionnet qui publie chez Hors Collection ses mémoires, co-écrites avec Christophe Quillien.

Fondateur de Métal Hurlant, ami des principaux dessinateurs depuis 40 ans, Dionnet ouvre les tiroirs secrets de son immense érudition et propose un tour d'horizon d'illustrateurs célébrissimes ou méconnus, mais qui tous ont un génie remarquable. C'est en amateur éclairé de l'illustration en tous genres que Dionnet décrit, analyse, décrypte les œuvres de 50 artistes qui ont chacun inventé un style et marqué leur temps dans les domaines suivants : BD, Illustration, Mangas, Art, Humour et Graphic Art.

La pop culture selon Jean-Pierre Dionnet :

C'est ce qui va dans tous les sens... pour moi la pop culture c'est plus important que le rock. Je revendique la pop culture qui n'est pas le pop art. Ça a été l'émergence culturelle soudaine dans tous les domaines.

La pop liste de Jean-Pierre Dionnet :

livre culte : Une Sorte de vie de Graham Green

film culte : Le Voyeur de Michael Powell (1960)

de Michael Powell (1960) chanson culte : "Shaft" de Isaac Hayes (1971)

(1971) série culte : "Le Prisonnier" série créée par l'écrivain et ancien agent des services secrets George Markstein et Patrick McGoohan, acteur principal, scénariste, et le producteur exécutif.

En deuxième partie, GiedRé présentesa première BD dont elle signe le scénario : La Boîte de petits pois qui paraît chez Delcourt.

Illustrations de Holly R, l’histoire, son histoire, d'une petite fille qui, à 7 ans, a quitté la Lituanie pour la banlieue parisienne. Le récit subtil, espiègle et joyeux, de la vraie vie d’une famille sous le communisme des années 80.

GiedRé continue également sa tournée avec son spectacle Les Gens, elle sera sur la scène de l'Européen de Paris le 9 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre.