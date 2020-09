A l'occasion de sa grande exposition dans tout Marseille, Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit le street artiste Invader. En fin d'émission, le trio électro Bon Entendeur viendra remixer à sa manière l'émission et nous parler de leur nouvelle collaboration avec Popopop.

Invader au MAMO Marseille Modulor, base stratégique d’invasion de Marseille cet été 2020. © Invader

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le street artist Invader, qui a envahi Marseille de ses fameuses mosaïques. Pour cette invasion artistique de la citée phocéenne, Invader a conçu 80 œuvres inédites.

Je suis un peu le Hergé de l'art contemporain.

Une opération-commando orchestrée depuis le MAMO, le centre d’art hissé sur le toit de la Cité radieuse, où l’artiste a laissé des traces de son passage. Avec cette exposition "Invader was here", la planète Marseille rejoint New York, Londres ou Los Angeles au firmament des villes conquises par ces extraterrestres de mosaïques, adorables et pacifiques : "je suis tellement obsédé que quand je vais au cinéma, je repère des spots, quand il y a une course-poursuite dans les rues de New York, par exemple, je vois un coin de rue et je me dis que ça serait chouette d'en mettre un là. [...] Mais j'envahirais bien la Lune, voire Mars."

Je suis un hackeur de l'espace public. Parce qu'il appartient à tout le monde, et qu'il est envahi de publicités, donc une dimension artistique, c'est cool.

La pop liste d'Invader

son livre culte : toute la collection Discogonie, recueil de chroniques d’album musicaux mythiques paru aux éditions Densité

recueil de chroniques d’album musicaux mythiques paru aux éditions Densité son film culte : Invasion Los Angeles (they live) de John Carpenter (1988)

(1988) sa chanson culte : "Play for today" par The Cure

son personnage de série tv préféré : "plus qu’un personnage la technologie dans Black mirrors"

Le son qui évoque à Invader la pop culture :

Le son de Pac-Man.

Bon Entendeur / Popopop : collab' de la saison 4

Pour entamer cette quatrième saison, le collectif Bon Entendeur nous présente le fruit de sa première collaboration avec Popopop. A partir de bouts d'interviews réalisées dans Popopop, Bon Entendeur produira deux fois par mois des mixtapes diffusée dans l'émission.

Pour la première, ils ont remixé les mots de Mathieu Kassovitz sur la boxe.