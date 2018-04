A l'occasion de la sortie de son nouvel film "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", Antoine de Caunes reçoit un invité exceptionnel : le réalisateur américain Gus van Sant.

C'est un homme qui a filmé Matt Dillon en braqueur de pharmacie dans Drugstore Cowboy, imaginé River Phoenix en narcoleptique dans My Own Private Idaho, sublimé Uma Thurman en autostoppeuse à pouce géant dans Even Cowgirls get the blues. Entre ces 2 films, il a pris le temps de faire la vidéo d’Under the Bridge des Red Hot Chili Pepper. Il est également metteur en scène qui a rendu Nicole Kidman très ambitieuse dans Prête à tout. Il nous a fait versé des torrents de larmes devant la scène dans laquelle Robin Williams répète à Matt Damon que ce n’est pas sa faute dans Will Hunting. Il nous a fait frémir avec Elephant et Paranoid Park.

"La pop culture c'est tout ce qui est populaire dans le monde de la culture, peu importe que ce soit quelque chose de nouveau"

Il est un homme qui filme bien les grands comédiens et ça tombe bien, dans son dernier film, c’est Joaquin Phoenix et Jonah Hill qui sont devant la caméra.

A l'occasion de la sortie de son nouveau long métrage, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot dans les salles dès le 4 avril, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le réalisateur Gus Van Sant.

Dans la deuxième partie de l'émission, notre pop journaliste Renan Cros viendra nous parler de la pop culture pour les kids et notamment de la sortie en salle de Pierre Lapin le 4 avril et de la sortie sur Netflix de la saison 2 de la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire.

La pop liste de Gus Van Sant

Un livre : Message et Massage, un inventaire des effets, un livre du sociologue et théoricien de la communication Marshall McLuhan

Un film : Trash, réalisé par Paul Morrissey, produit par Andy Warhol, sorti en 1970

Une série : Transparent créée par Jill Soloway et diffusée depuis le 6 février 2014 sur Amazon Video