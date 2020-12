A l'occasion de la sortie de son dernier album "Hey Clockface", Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'auteur-compositeur-interprète Elvis Costello.

L’auteur-compositeur-interprète Elvis Costello sur scène lors de l'Americana Honors & Awards au Ryman Auditorium le 11 septembre 2019 à Nashville, Tennessee. © AFP / Terry Wyatt / Getty Images pour l'Americana Music Association

Elvis Costello a publié son dernier album, le 31ème, "Hey Clockface" le 30 octobre dernier. Depuis son Canada d'adoption, il est l'invité de Popopop pour en parler.

"Costello s’est fait connaître avec un rock puissant et punchy, mélodique et hargneux avant de devenir un des artistes les plus protéiformes qui soient

C’est un artiste passionné et passionnant, imprévu, iconoclaste, en un mot comme en mille d’une liberté folle, encore plus dans une époque qui aime tant les tiroirs et les étiquettes".

BREAKING POPOPOP NEWS :

Elvis Costello publiera très prochainement des productions spécialement enregistrées pour la France... et il nous offre un extrait d'une chanson, écrite pour Johnny Hallyday mais jamais enregistrée, peu de temps avant sa mort.

La pop liste d'Elvis Costello

son livre culte : "de tous les livres que j'ai lus, celui qui m'a le plus marqué est le livre que je lisais au catéchisme !"

son film culte : Man on a tightrope réalisé par Elia Kazan (1953)

sa chanson culte : "Instant Karma" de John Lennon

ses séries préférées : "The Deuce", "The Crown" et "Le Jeu de la dame"

La playliste de l'émission :

- Elvis Costello / "She"

- Elvis Costello / "The Last confession of Vivian Whip"

- Elvis Costello / "Oliver's Army"

- John Lennon / "Instant Karma"