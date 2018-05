A l'occasion de leur 10ème anniversaire et de la sortie de leur nouvel album "We the people of the Soil", Antoine de Caunes reçoit les rock-farmers les plus célèbres du monde : le duo The Inspector Cluzo. Dans la deuxième partie de l'émission, Hippocampe Fou viendra interpréter en live son nouveau morceau.

The Inspector Cluzo à La Cigale en 2012 © Getty / David Wolff - Patrick

La pop culture pour nous ce n'est pas la pop musique mais la culture populaire.

Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain se sont rencontrés dans les années 1990 alors qu'ils faisaient parti du même groupe : les Wolfunkind, groupe rock et funk originaire de Mont-de-Marsan dans les Landes. En 2007, le groupe se sépare et Laurent et Mathieu fondent leur duo The Inspector Cluzo, inspiré du nom du célèbre détective dans le film La Panthère rose. En 2008, ils sortent leur premier album The Inspector Cluzo, un album qu'ils produisent eux même avec leur label Ter a Ter. Leur album est notamment remarqué au Japon où ils se produisent au Fuji Rock Festival, le plus important festival de musique rock du Japon.

Leur philosophie : le Do it yourself, comprendre tout faire par eux même : ils sont leur propre label, leur propre tourneur, manager, et éditeur d'album. Bien loin des grosses major de l'industrie du disque. Une philosophie qui fonctionne puisque depuis 10 ans, il ont fait plus 800 dans une cinquantaine de pays, du Japon à l'Argentine, en passant par l'Afrique du Sud ou la Colombie.

Depuis 2013, ils ne sont plus seulement chanteurs. Cela fait cinq que Laurent et Matthieu possède la ferme "Lou Casse" (le chêne en langue gasconne) dans le petit village d'Eyres-Moncube (300 habitants à une vingtaine de kilomètre de Mont-de-Marsan). Là-bas, ils gavent environ 200 oies par an et produisent ainsi foie gras, rillettes et autres confits ; des produits qu'ils vendent généralement à la fin de leurs concerts.

Aujourd'hui, ils fêtent leurs dix ans de carrière avec un nouvel album. Enregistré à Nashville avec le producteur entre autre de Jack White et des Arctic Monkeys, récompensé de quatre Grammy Awards : Vance Powell, leur sixième album s'intitule We the people of the soil (traduction : "nous le peuple de la terre"). Pour l'occasion, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le duo de rock-farmers gascon le plus célèbre du monde : The Inspector Cluzo.

Retrouvez The Inspector Cluzo en tournée

Dans la deuxième partie de l'émission, le rappeur à la voix douce et au flow impressionnant, Hippocampe Fou viendra présenter son troisième album, Terminus (dans les bacs depuis le 9 mars dernier) et interpréter un de ses titres en live. Hippocampe fou ou "Hippo" est né dans les années 80. Son père est musicien et compositeur d'origine colombienne mais c'est vers le cinéma qu'il se dirige à ses débuts. Puis il découvre le slam et fera parti du groupe La Secte Phonétik.

Retrouvez Hippocampe fou en tournée

La pop liste de The Inspector Cluzo

Un livre : _ La révolution d'un brin de paille _écrit par Masonubu Fukuoka, paru en 1978. Un livre qui témoigne de la dégénérescence de la terre et de la société japonaise.

_écrit par paru en 1978. Un livre qui témoigne de la dégénérescence de la terre et de la société japonaise. Un film : Inglorious Bastards, réalisé par Quentin Tarantino, sorti en 2009

Une chanson : "Move On Up" de Curtis Mayfield sorti en 1970 sur l’album Curtis