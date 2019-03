Antoine De Caunes et Charline Roux reçoivent le comédien et réalisateur Franck Gastambide. Il incarne Damien et veut changer le monde dans le dernier film de Xavier de Choudens. Aux côtés de Gringe, Melisa Sözen, Jessim Kas, Camille Lellouche.

Franck Gastambide, acteur, réalisateur et scénariste pendant les César le 22 février 2019 à Paris. © Getty / Julien Hekimian

A l'occasion de la sortie de Damien veut changer le monde, Antoine de Caunes reçoit le comédien Franck Gastambide. Il incarne donc Damien, pion dans une école primaire et qui mène une vie tranquille loin de l'engagement que pouvaient avoir ses parents. Pour sauver Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire imminente, Damien convainc son entourage l'accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi et vont être accusés de délit de solidarité.

La pop liste de Franck Gastambide

livre culte : "je ne lis pas car je suis dyslexique".

film culte : La Haine de Mathieu Kassovitz (1995)

chanson culte : "It was a good day" d'Ice Cube

série tv culte : Entourage série créée Doug Ellin

La pop culture selon Franck Gastambide :

C'est le film Baby driver (d'Edgar Wright), qui est incroyable de pop culture. Il est irrévérencieux, générationnel et sulfureux.

La playlist de l'émission

- H Burns / Crazy Ones

- NTM / Le Monde de demain

- RUN DMC feat. Aerosmith / Walk this way

- Marvin Gaye / Ain't no mountain high enough