Pour parler de chessboxing, Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux accueille le dessinateur de BD Enki Bilal ainsi que le président de la fédération de Chessboxing, Guillaume Salançon. En deuxième partie d'émission, ils reçoivent le réalisateur de "J'ai perdu mon corps", Jérémy Clapin.

Enki Bilal et Jérémy Clapin © AFP / JOEL SAGET et VALERIE MACON

Enki Bilal l'a imaginé, Guillaume Salançon l'a fait !

Antoine de Caunes consacre la première partie de cette émission au chessboxing, sport imaginé par Enki Bilal dans Froid équateur, troisième volet de la trilogie Nikolo paru en 1992 chez Casterman. Guillaume Salançon quant à lui, a fondé la Fédération Française de Chessboxing.

Le samedi 9 novembre aura lieu 4 combats de Chessboxing au Cabaret Sauvage à Paris, en vue des championnats du monde qui se dérouleront en décembre en Turquie.

La pop culture selon Enki Bilal :

C'est ce qui nous traverse mais c'est aussi quand on invente, quand on traverse de nouvelles contrées, c'est un peu le chessboxing."

La pop liste d'Enki Bilal

livre culte : Ce qui est sans être tout à fait d' Etienne Klein

film culte : Requiem pour un massacre d'Elem Klimov

d'Elem Klimov chanson culte : I am easy to find par The National

série tv culte : Peaky Blinders série créée par Steven Knight

En deuxième partie d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le réalisateur Jérémy Clapin. Il a réalisé le film d'animationJ'ai perdu mon corps, doublement à Annecy (Cristal et Prix du Public), à Cannes (Grand Prix de la Semaine de la Critique) et qui est pré-sélectionné pour l'Oscar du Meilleur Film d'Animation.

La playlist de l'émission :

- Tim Dup / "Après eux"

- The National / "I'm so easy to find"

- The Do / "Miracles"

- The Damned / "Black is the night"