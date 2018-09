Pour parler d'un groupe mythique : The Carpenters et de la disparition de sa chanteuse Karen Carpenter il y a 35 ans, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'auteur du roman qui retrace cette disparition : Clovis Goux.

Karen Carpenter, au chant et à la batterie en 1975. Elle était membre du duo les Carpenters avec son frère, avant de disparaître brutalement à 32 ans, des suites d'une anorexie. © Getty / Hulton Archive

[ biographie ] Clovis Goux rend hommage à Karen Carpenter

Clovis Goux est journaliste indépendant et a cofondé le label Dirty et s'occupe notamment de la compilation Dirty diamonds.

L'an dernier, il signait le livre La Disparition de Karen Carpenter, un roman qui raconte les vies et morts du cultissime groupe des années 1970 The Carpenters. Un frère : Richard, une soeur : Karen. 100 millions de disques vendus et une alchimie unique entre les deux membres du groupe.. Après les années de liberté que furent les années 1960, le groupe impose un retour à l'ordre avec des chansons plus traditionnelles et romantiques.

Cependant, comme derrière toute belle histoire se cache une part de tragique. En 1983, Karen Carpenter qui souffre de troubles alimentaires et notamment d'anoxerie décède. Ce sera la fin des Carpenters.

L'an dernier, La Disparition de Karen Carpenter arrivait deuxième au prix littéraire de la brasserie Barbès. Pour l'occasion, l'auteur Clovis Goux est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop liste de Clovis Goux :

Son livre culte : Au dessus du volcan écrit par Malcom Lowry sorti en 1947

Son film culte : Le Messager réalisé par Joseph Losey sorti en 1971

Sa chanson culte : "Mother Sky" du groupe Can sorti en 1970 sur l'album Soundtracks

Sa série culte : Derrick

La pop culture selon Clovis Goux :

Samedi dernier j'étais dans une boutique H&M avec mon fils, et je vois au milieu des fringues à prix modiques, un T-Shirt avec la banane de la pochette du Velvet. C'est l'intégration de la contre-culture dans la consommation de masse.

[ recommandations littéraires ] Laurent Chalumeau

Dans la deuxième partie de l'émission, l'auteur Laurent Chalumeau vient donner son avis sur le livre de Clovis Goux et nous donner ses recommandations littéraires de rentrée.

Le conseil littéraire de Laurent Chalumeau :

Quand Dieu boxait en amateur de Guy Boley paru chez Grasset.

Dans une France rurale, deux enfants se retrouvent autour d'une passion commune : les belles lettres. Le premier a perdu son père et doit travailler comme forgeron depuis qu'il a 14 ans pour aider sa mère. Pour cette dernière, la littérature est une perte de temps, et elle voudrait le mettre à la boxe. L'autre garçon, quant à lui, a prévu de se tourner vers les saintes écritures et de devenir abbé. Irrémédiablement, la vie les fait prendre des chemins très différents, et pourtant ils ne se quittent pas. Celui qui est devenu abbé réécrit "La Passion du Christ" (l'Évangile de Saint Jean), et demande au premier d'interpréter le rôle de Jésus...