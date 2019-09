A l'occasion de la sortie du film "Deux moi", Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'actrice Ana Girardot et le réalisateur Cédric Klapisch

C'est la deuxième fois qu'Ana Girardot tourne dans un film de Cédric Klapisch avec François Civil pour partenaire, le cinéma, c'est donc ça qui les lie. Après Ce qui nous lie, elle partage donc à nouveau l'affiche avec François Civil devant la caméra de Cédric Klapisch dans Deux moi, l'histoire de deux trentenaires, Rémy et Mélanie, vivant dans le même quartier à Paris. Tous deux victimes de la solitude des grandes villes, ils tentent de faire des rencontres, notamment sur les réseaux sociaux. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans la même direction.

Rémy c'est donc François Civil, Mélanie c'est forcément Ana Girardot et le tout est réalisé par Cédric Klapisch et Deux moi sortira dans les salles françaises le 11 septembre prochain.

La pop-culture ça me fait penser à moi devant mon auto-radio à lire les paroles de Britney Spears et à regarder les clips sur MCM et MTV