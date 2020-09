A l'occasion du 46ème festival du film américain de Deauville, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent, en direct du festival: la présidente du jury de la révélation, Rebecca Zlotowski ; ainsi qu'une des membres du jury, la comédienne Zita Hanrot.

La réalisatrice française Rebecca Zlotowski assiste à l'hommage à Bertrand Tavernier lors du 18e Festival International du Film de Marrakech le 1er décembre 2019 à Marrakech. © AFP / FADEL SENNA

La première est scénariste et réalisatrice. Après des études à Normale Sup', elle intègre la Fémis section scénario. Elle en sortira en 2010 avec un film Belle Épine présenté à Cannes hors compétition, qui vaudra à Léa Seydoux une nomination au César du meilleur espoir. Suivront ensuite Grand Central en 2013 et Planétarium en 2016.

Son année sera 2019 avec un film sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, Fille Facile avec au casting Zahia Dehar et une série, Les Sauvages, adaptation des romans de Sabri Louatah diffusée sur Canal , avec Roschdy Zem, Marina Foïs ou encore Lyna Khoudri.

Cette année, elle préside le jury de la révélation du 46ème festival du film américain de Deauville avec dans le jury : les actrices Luana Bajrami (vue dans Portrait de la jeune fille en feu) et Mya Bollaers (vue dans Lola vers la mer), le comédien Antoine Reinartz (césar du meilleur second rôle pour 120 battements par minute) et le musicien et compositeur électro Antoine Rebotini. Jury qui, à l'issu du festival remettra le prix de la révélation à l'un des films en compétition.

La seconde est comédienne, découverte notamment Fatima de Philippe Faucon ; un rôle qui lui vaudra le César du meilleur espoir féminin en 2016. Plus récemment on l'a vu sur grand écran dans La Vie Scolaire le deuxième film de Grand Corps Malade et sur plus petit écran dans la série Plan Coeur diffusée sur Netflix et dont le dernier épisode spécial confinement est sorti il y a 10 jours. Elle est surtout membre du jury présidé par Vanessa Paradis au coté notamment de Bruno Podalydès, Vincent Lacoste et Sylvie Pialat.

Pour inaugurer la 46ème édition du festival du film de Deauville, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent Rebecca Zlotowski et Zita Hanrot.

La pop-liste de Rebecca Zlotowski