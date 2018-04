Des invités exceptionnels aujourd'hui dans Popopop. Antoine de Caunes reçoit en exclusivité, presque mondiale, les créateurs du label Mosaert : la styliste Coralie Barbier, le directeur artistique Luc Junior Tam et le chanteur Stromae.

Stromae en concert à New York, au Madison Square Garden en 2015 © AFP / Matthew Eisman

Un Popopop tout en anagramme. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit les trois fondateurs du label créatif Mosaert, dont Stromae, le maestro de la musique belge.

Le label créatif Mosaert, anagramme de Stromae donc, a été fondé en 2009 à Bruxelles, lors de la sortie du premier album de Stromae, Cheese. La vocation de Mosaert, chapeauter tout : de la production à la direction artistique en passant par la mise en scène et les costumes.

Coralie Barbier, Stromae, Antoine de Caunes, Luc Junior Tam et Charline Roux avec © Radio France / Claire-Sophie Caulay

Inspirés par ces derniers, Stromae, Coralie Barbier et Luc Junior Tam décident de continuer la création de vêtements, non plus pour la scène, mais pour tout le monde, sous le même nom : "mosaert".

Leur particularité : la marque ne suit pas le rythme habituel de la mode. Eux ne sortent qu’une collection par an sous forme de « capsule » numérotée. Les premières reprennent les motifs utilisés dans les clips du deuxième album de Stromae, Racine Carrée.

En parallèle, le label poursuit d'autres projets. Dernièrement, c'est à eux que l'on doit le film de candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024 ou encore le clip vidéo de la chanson "IDGAF" de l'artiste anglaise Dua Lipa.

Stromae, en solo, a également participé au dernier album d’Orelsan, La Fête est finie. Il a également écrit le morceau "Dommage" de BigFlo et Oli.

Aujourd'hui, Mosaert présente en exclusivité et en édition limitée sa "Capsule n°5" au Bon Marché rive gauche, grand magasin bien connu des amateurs de mode et de déco. Les imprimés de leur nouvelle collection s'inspirent de l'Art Déco et de l'Art Nouveau, deux courants qui ont façonné l'architecture de Bruxelles. Sur les tee-shirts, teddys et autres chaussettes, le label a modernisé les arabesques, les papillons et les plantes typiques de ces deux courants artistiques. Aux vêtements s'ajoutent, pour la première fois, du linge de maison, des coussins, de la vaisselle et même un fauteuil qui reprennent les mêmes codes esthétiques.

