A l'occasion de la nouvelle mise en scène du classique de Marivaux : Le jeu de l'amour et du hasard, Antoine de Caunes reçoit deux des comédiens principaux de la pièce : Laure Calamy et Nicolas Maury. Dans la deuxième partie de l'émission, le groupe l'Impératrice viendra présenter son nouvel album : Matahari.

Laure Calamy au Festival de Cannes en 2016 © Maxppp / Federico Bernini

Le grand public les a connus dans la série à succès de France 2, Dix Pour Cent. Elle joue Noémie, l'assistante un peu folle et un peu nympho de Matthias Barneville, dont elle est amoureuse. Lui incarne Hervé, l'ambitieux et maniéré assistant de Gabriel Sarda. Tous les deux sont aujourd'hui à l'affiche de la nouvelle mise en scène de la pièce de Marivaux : Le jeu de l'amour et du hasard (aux cotés notamment de Vincent Dedienne) au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 15 avril 2018. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit aujourd'hui Laure Calamy et Nicolas Maury

Dans la deuxième partie de l'émission, le groupe disco-pop parisien l'Impératrice viendra nous présenter son premier album Matahari, dans les bacs depuis le 2 mars.

La pop liste de Laure Calamy

Un livre : Orlando écrit par Virginia Woolf et publié en 1928

Un film : Les Roseaux Sauvages, réalisé par André Téchiné et sorti en 1994

Une série : Silas, mini-série allemande, adaptation des romans de l'écrivaine danoise Cecil Bødker, diffusée en 1983 en France

Une chanson : "Sometimes it snows in April" de Prince sortie en 1986

La pop liste de Nicolas Maury

Un livre : Personnages désespérés écrit par Paula Fox et paru en 1970

Un film : Casino réalisé par Martin Scorsese

Une série : Freaks and Geeks créée par Judd Apatow

Une chanson : « Pourtant » de Vanessa Paradis sortie en 2000