Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux accueille Nikita Bellucci. En deuxième partie d'émission, ils reçoivent la chanteuse Yseult.

La chanteuse Yseult © AFP / PATRICK FOUQUE / PHOTO12

Elle est née à Pau, il y a (presque) trente ans et s'est fait connaitre à partir de 2011 dans le cinéma interdit aux moins de 18 ans. En 2014, elle est nommée aux AVN Awards, dans la catégorie "Performeuse étrangère de l'année". En 2015, elle tourne dans les trois versions du clip de la chanson "Selfie" de Vald : soft, érotique et pornographie.

En 2016, elle annonce qu'elle arrête le cinéma classé X. Deux ans plus tard, elle alerte dans une interview sur les manques de pédagogie et de prévention en matière sexuelle, prenant comme exemple les nombreux messages, souvent d'insultes voire de menaces de mort qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux notamment d'adolescents de douze ans. Face à ces messages, elle porte plainte et obtient qu'un de ces cyber-harceleurs soit condamné à 18 mois de prison.

Cette année, on l'a vu notamment dans le clip "Balance ton quoi" de la chanteuse Angèle.

La pop culture c'est la jeunesse, le street-art, la danse urbaine. Le porno c'est aussi de la pop-culture. La pop-culture c'est quelque chose unit et dans le porno, c'est sûr qu'on est uni.

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'actrice X Nikita Bellucci.

Dans la deuxième partie de l'émission, ils accueillent la nouvelle sensation pop française, Yseult. On l'a découverte il y a cinq ans à la télévision, dans le télécrochet Nouvelle Star. Après son EP Rouge sorti au début de l'année, elle vient de sortir un nouvel EP Noir.

Yseult sera en concert :

Le 16 novembre à Nantes

Le 21 novembre à Genève

Le 23 novembre à Rennes

Le 15 décembre à Lyon

Le 18 novembre 2020 au Trianon à Paris

La pop liste de Nikita Bellucci

Le livre : Tous les romans de Michel Bussi

Le film : Nikita de Luc Besson

La série : La Casa de Papel

La chanson : "A Natural Woman" d'Aretha Franklin

La pop playlist de l'émission