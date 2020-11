A l'occasion de la sortie du second tome de "L'Age d'Or", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le dessinateur de BD Cyril Pedrosa. En début d'émission, les pop-prescriptions de Christine and the Queens spéciale pour le reconfinement.

Portrait de Cyril Pedrosa, auteur de bandes dessinées à Paris le 19 juin 2018. © AFP / Joël Saget

Il est un auteur de BD qu'on connait bien dans Popopop et sur France Inter puisqu'il fut le tout premier lauréat du prix BD Fnac / France Inter avec le tome 1 de sa sage Moyen-Ageuse, L'Age d'Or.

Dans ce deuxième tome, la guerre a commencé. Tandis que les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent depuis la Péninsule, la princesse Tilda assiège le château de son frère pour reconquérir son trône. En haut des remparts, en première ligne, les "gueux" se préparent à l’assaut.

Même si les librairies sont fermées en ce moment, vous pouvez commander ce deuxième volume chez votre libraire de quartier en "click & collect". L'Age d'Ord euxième volume, ce sera disponible demain aux éditions Dupuis, collection Aire Libre.

Pour en parler, le dessinateur Cyril Pedrosa est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

Comment dessiner L'Âge d'or ? La leçon de dessin de Cyril Pedrosa

La pop-liste de Cyril Pedrosa

Le livre : Vineland , de Thomas Pynchon

, de Thomas Pynchon Le film : La vie aquatique , de Wes Anderson

, de Wes Anderson La chanson : " It’s getting better" , des Beatles

, des Beatles Le personnage de série: Actarus, dans le dessin animé Goldorak

