Le 21 juin dernier, sa prestation à l'Elysée lors de la fête de la musique avait polémique. Aujourd'hui il revient avec un nouvel album "One Trick Pony". Le nouveau roi du voguing français est dans Popopop aujourd'hui. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoivent le DJ, chanteur et performer : Kiddy Smile.

Pour la Fête de la Musique 2018, le gouvernement français avait invité plusieurs DJs dans la cour de l'Elysée : dont Kiddy Smile, qui est venu avec un tee-shirt "Fils d'immigrés, noir & pédé" ! © AFP / Christophe Petit Tesson

De la mode aux DJ sets

Kiddy Smile (né Pierre Hache) a grandi à Rambouillet, dans les Yvelines et se passionne très jeune pour la danse et apparaît dans le clip "An easier affair" de George Michael.

Il commence en tant que styliste de mode puis travaille dans l’événementiel avant de devenir DJ.

La pop culture c'est ce qui plait à beaucoup de gens, quelque chose d’universel. C'est porter un string par-dessus son pantalon.

Dans sa musique, on retrouve diverses influences, notamment la musique gospel et hip-hop de Chicago et de Détroit des années 90 mais aussi de la musique des ballrooms, ces bals pour célébrer la culture LGBT dans lesquels était pratiquer le voguing ainsi que la musique house new-yorkaise.

Le 21 juin dernier, il était invité par Emmanuel Macron pour se produire à l'Elysée lors de la fête de la musique. Sur scène, il arbore un tee-shirt avec écrit "fils d'immigrés, noir et PD" et "Avec la loi asile et immigration, je n’existerais pas". Sa prestation est également accompagné de ses danseurs LGBTQ+.

Son actualité

Ce mercredi 05 septembre 2018, Kiddy Smile sort son premier album One tricky pony (chez Neverbeener Records).

Le 19 septembre il sera au générique du film Climax de Gaspard Noé pour lequel il a composé des titres de la bande originale et dans lequel il joue.

Vous pourrez également retrouver Kiddy Smile en concert le 25 octobre prochain à la Gaîté Lyrique.

La pop liste de Kiddy Smile

Son livre culte : Peau noire, masques blancs écrit par Frantz Fanon paru en 1952

Son film culte : La Couleur pourpre réalisé par Steven Spielberg sorti en 1985

Sa chanson culte : "A change is gone come" de Sam Cooke

Sa série culte : Buffy contre les vampires

Cerise sur le gâteau

En fin d'émission, notre spécialiste mode Loïc Prigent vient nous parler d'un séisme qui se secoue la planète mode depuis plusieurs jours...

