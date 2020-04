Pour entamer cette quatrième semaine de confinement, Antoine de Caunes vous propose la réécoute de l'interview de Rossy de Palma reçu en mars 2019 lorsqu'elle a participé au Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. En deuxième partie d'émission, Camille Lellouche nous donnera ses remèdes au confinement.

L'actrice Rossy de Palma présente une création de Jean Paul Gaultier lors du défilé de la collection Haute Couture Femme Printemps-Été 2020 à Paris, le 22 janvier 2020. © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

Moi je dirais que c'est tout, c'est comme Thermomix dans lequel tu y mets le bon comme le mauvais et ça fait pop pop pop et c'est tout.

Antoine de Caunes et Charline Roux vous proposent de réécouter l'entretien mené avec la célèbre actrice espagnole Rossy de Palma... qui fut la guest-star du spectacle Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier en mars 2019 aux Folies Bergères de Paris.

La bande originale du spectacle est disponible en Cd et en digital. Cette revue iconoclaste revisite en musique 50 ans de Pop Culture à travers les yeux de l’enfant terrible de la mode. Disco, Funk, Pop, Rock, New Wave et chanson française composent la bande originale du show supervisée par Nile Rodger. N'hésitez pas à vous déhancher sur cette fabuleuse B.O. !

La pop culture selon Rossy de Palma :

La pop liste de Rossy de Palma

livre culte : Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke

de film culte : Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? de Pedro Almodovar (1984)

(1984) chanson culte : "Las simples cosas" de Chavela Vargas

de Chavela Vargas série TV culte : Arde Madrid créée par Paco León et Anna R. Costa

16h40 - L'interview confinement de Camille Lellouche

L'actrice et humoriste Camille Lellouche à la 20e cérémonie des NRJ Music Awards, à Cannes, le 10 novembre 2018. © AFP / Valéry Hache

Ses conseils culturels :