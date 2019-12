A l'occasion de la sortie de leur 10ème album "Yasuke", Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Akhenaton et Shurik'n du groupe IAM. Pour cet album, IAM sera en tournée au printemps 2020.

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Akhenaton et Shurik'n du groupe IAM pour la sortie de leur dixième album Yasuke. Le titre fait référence à un esclave africain, qui, au 16ème siècle, devint samouraï au Japon. Ce nouvel album, c’est l’impossible qui devient possible. C’est le refus de déposer les armes avec cette envie brûlante de ne pas confondre cynisme et réalisme, manichéisme et objectivité.

Une tournée débutera le 6 mars à Grenoble en passant par Saint Etienne, Reims, Le Havre, Niort, Bordeaux, Toulouse, Marseille évidemment, Paris aussi à l'Olympia le 24 avril et plein d'autres villes.

La pop culture selon Akhenaton :

C’est en deux étapes. Dans un premier temps, c'était pour moi la culture de l’ennemi. Aux prémices du hip-hop, il a fallu détruire la culture pop. Et avec le temps c’est plutôt une ouverture d’esprit, la culture populaire dans le sens véritable du terme.

La pop culture selon Shurik'n :

C’était la musique d’enfance.

La pop liste d'Akhenaton

livre culte : La pierre et le sabre/La parfaite lumière (même livre culte qu’Orelsan)

film culte : Le Bon, la Brute et le Truand

chanson culte : Rick Ross feat John Legend “Free Enterprise”

série Culte : Les Sopranos / The Wire

La pop liste de Shurik'n

livre culte : La voie du Tao

film culte : Les 7 Samouraïs

chanson culte : Natural Mystic de Bob Marley

série tv culte : Kung Fu

La playlist de l'émission :

- IAM / "Né sous la même étoile"

- IAM / "Omotesando"

- IAM / "Yasuke"

- IAM / "Je danse le Mia"