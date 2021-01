C'est le grand jour ! Antoine de Caunes, parrain du prix BD Fnac France Inter et Charline Roux accueillent le lauréat du prix : Mathieu Bablet pour "Carbone et Silicium" édité chez Ankama.

Détail de la couverture de "Carbone et Silicium" de Mathieu Bablet © Ankama

Nous sommes en 2046, Carbone et Silicium sont les prototypes d’une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. Issus d’une même entité, scindée en deux individus distincts, ils sont les premiers représentants d’une gamme d’androïdes aux capacités décuplées par les progrès de la recherche en intelligence artificielle.

C'est le pitch de la dernière BD Carbone et Silicium, dessinée et scénarisée par Mathieu Bablet, sortie en août dernier aux éditions Ankama et qui vient de remporter la troisième édition du prix BD Fnac / France Inter, succédant ainsi à Cyril Pedrosa et AJ Dungo.

Pour parler du monde entre 2046 et 2346, de la place des robots et collapsologie, tous les sujets évoqués dans Carbone et Silicium et pour récupérer en direct son prix, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent Mathieu Bablet.

La pop-liste de Mathieu Bablet

Le livre : Le maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov

Le film : Eternal sunshine of the spotless mind de Michel Gondry

La chanson : "The sound of silence" de Simon And Garfunkel

Le personnage de série tv : Porco Rosso d'Hayao Miyazaki

Quel son vous évoque la pop culture ? La toile qui sort des lances toiles de spider-man

