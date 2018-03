A l'occasion de son concert à la Philharmonie de Paris le 12 mars prochain, Antoine de Caunes reçoit le chanteur Christophe. Dans la deuxième partie de l'émission, la chanteuse Clara Luciani viendra présenter son premier album Sainte-Victoire.

Le chanteur français Christophe à l'Eden de Sausheim (Alsace - Haut-Rhin), le 18 janvier 2018. © Maxppp / Vincent Voegtlin

C'est un monstre de la pop française. Pendant trois décennies, la France a dansé au rythme de ses chansons. En 1965, le monde entier criait Aline pour qu'elle revienne. La chanson s'est classée n°1 en France, en Espagne, en Belgique, en Israel, en Turquie et au Brésil. Dix ans plus tard, en France, on parlait avec des mots bleus au rythme de son slow. En 1983, il connait un succès fou avec son titre éponyme et en écrivant le tube de Corynne Charby : "Boule de Flipper".

En 2016, Christine and the Queens l'associe avec un autre monument de la pop-culture : Kanye West en reprenant Paradis Perdus. La même année, il sort son album, Les Vestiges du chaos, vendus à 80 000 exemplaires.

Le 12 mars prochain, il sera en concert à la Philharmonie de Paris pour clore sa tournée. En avril, il sortira un album de reprises avec Eddy Mitchell, Julien Doré ou encore Raphaël à ses côtés. Antoine de Caunes reçoit le chanteur Christophe.

Dans la deuxième partie de l'émission, Clara Luciani viendra présenter son premier album solo Sainte Victoire, qui sera dans les bacs le 6 avril prochain.

Jeune. Brune. Voix grave et assurée. Auteure compositrice d'un premier album dont les dix chansons perforent le cœur comme autant de flèches embrasées. Elle a pleuré mais la vie continue. Désormais c'est elle qui mènera l'offensive et dansera jusqu'au bout de la nuit.

La pop liste de Christophe

Un livre : Le cahier noir écrit Joe Bousquet

écrit Joe Bousquet Un film : Elephant Man réalisé par David Lynch et sorti en 1980

Un disque : "Heatbreak Hotel" d'Elvis Presley sortie en 1956

Une série : Black Mirror créée par Charlie Brooker et diffusée sur Netflix à partir de 2016

La pop culture selon Christophe :