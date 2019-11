À l'occasion de la sortie de son livre "Be Yourself!", Antoine de Caunes, accompagné Charline Roux accueille la styliste Cristina Cordula. En deuxième partie d'émission, ils reçoivent l'humoriste Camille Lellouche.

Camille Lellouche et Cristina Cordula © Maxppp / FRANCK CASTEL et LE PARISIEN

"Ma chérie tu es magnifaïk et soublaïme" ! C'est avec son vocabulaire bien à elle qu'elle s'est faite connaitre. La France a découverte cette désormais franco-brésilienne en 2004 à la télévision sur M6 dans Nouveau look pour une nouvelle vie. Mais c'est bien avant qu'elle est arrivée en France , dans les années 1980. A l'époque, elle est mannequin et défile pour les plus grands créateurs : Saint Laurent, Dior, Channel, entre autres. En 2002, elle ouvre son agence de conseil en image et en relooking. Depuis, elle est la reine de la mode à la télévision, celle qui couronne chaque semaine la reine (ou le roi) du shopping. Aujourd'hui, elle sort Be Yourself , édité chez Larousse, un guide lifestyle à destination des millenials. Cristina Cordula est l'invitée d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-culture c'est quelque chose d'universel, qu'on voit partout, dans la musique, dans le street-art.

En fin d'émission, Antoine et Charline accueillent l"humoriste Camille Lellouche, actuellement en tournée dans tournée dans toute la France avec son spectacle avec son spectacle Camille en Vrai. Vous pourrez retrouver Camille Lellouche

Le 14 novembre à Annecy

Le 16 novembre à Montelimar

Le 23 novembre à Pau

Le 24 novembre à Biarritz

Le 05 décembre à Marseille

Le 11 janvier à Genève

Le 16 janvier à l'Olympia

Les 20 et 21 mars au théâtre de Paris

La pop-liste de Cristina Cordula