À l'occasion de la sortie d'une nouvelle version de son titre "Supernature", Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit le DJ et producteur Marc Cerrone. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera rejoint par son ami Bob Sinclar, dont le dernier single "I Believe" est paru en juin.

Marc Cerrone, producteur de musique électronique, musicien et compositeur disco, lors d'un live au festival Sónar de Barcelone. © Maxppp / Quique García/EFE/Newscom

Marc Cerrone

Pour le film événement de Gaspar Noé : C.L.I.M.A.X., Marc Cerrone propose une version instrumentale inédite de "Supernature", son morceau emblématique. Cette version sera disponible le 7 septembre en digital et le 14 septembre en vinyle.

Avec ce titre composé en 1977, Marc Cerrone deviendra le pape de la disco. Il brillera sur les dancefloors du monde entier et mettra toutes les générations d'accord avec ce morceau. De Nile Rodgers à Étienne de Crecy, en passant par The Weeknd plus récemment, il sera même utilisé dans le jeu vidéo Grand Theft Auto IV et en closing de set de Laurent Garnier.

La pop liste de Marc Cerrone :

L'Île du Docteur Moreau de H.G. Wells

Ben Hur de William Wyler (1959)

25 To 6 To 4 de Chicago (1971)

Les Cinq dernières minutes avec Raymond Souplex

La définition de la pop culture de Marc Cerrone :

C'est de l'art vendu en masse.

Marc Cerrone sera en concert :

- le dimanche 16 septembre à Nîmes

- le jeudi 20 Septembre au Wanderlust à Paris

- le jeudi 27 septembre à Annecy

Bob Sinclair

Marc Cerrone est rejoint par le DJ Bob Sinclar, dont le dernier single "I Believe" est sorti en juin dernier. Il est actuellement en résidence au Pacha Club à Ibiza, et propose chaque samedi des soirées-concept "Paris by Night".

Les titres diffusés dans l'émission :

- "2nd chance" de Cerrone feat. Tony Allen (Because, 2016)

- "Supernature" de Cerrone (Malligator, 1977)

- "Praise the lord" de Asap Rockey (ASAP Worldwide, Polo Grounds et RCA, 2018)