Antoine de Caunes reçoit l'écrivaine Constance Debré et la chanteuse HollySiz alias Cécile Cassel.

La pop culture c’est l’art qui s’adresse aux camés que nous sommes, camés à l’art et au plaisir qui nous sauve de l’ennui. Constance Debré

Debré et Cassel, deux noms de famille qui résonnent dans l'hexagone. A l'occasion de la sortie de son livre Play Boy, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'auteure Constance Debré. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est la chanteuse HollySiz, aka Cécile Cassel qui vient parler de son deuxième album Rather than Talking.

On arrive sur terre avec un corps, essayons d’en faire l’usage le plus large qui soit.

La pop liste de Constance Debré

Un livre : Dans ma Chambre écrit par Guillaume Dustan et paru en 1996

Un film : Les dents de la mer de Steven Spielberg sorti en 1975

Une série : Transparent créée par Jill Solloway et diffusée sur OCS City

Une chanson : "Wet Cheese Delirium” de Gong, sortie en 1971

Ça me fait marrer les graffitis sur les portes des chiottes, j’adore l’irrévérence. Je voulais aller au bout de la violence ne m’interdire ni le grave, ni le léger, ni la tendresse… y aller carrément ! C. Debré

Quelques dates de la tournée d'HollySiz