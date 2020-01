A l'occasion de la sortie du tome 1 de sa nouvelle BD "Thérapie de Groupe", Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit le dessinateur Manu Larcenet. En fin d'émission, notre pop-chroniqueur Renan Cros.

Manu Larcenet à la Galerie Barbier Mathon et Mathon à Paris en juin 2018 © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Manu Larcenet est né en 1969. Enfant renfermé et timide, il découvre le dessin à la télévision dans l'émission Récré A2 dans laquelle dessine un certain Cabu. Il découvre ensuite les premiers magazines de BD : Fluide Glacial, Métal Hurlant, L'Echo des Savanes. Puis les dessinateurs Gotlib, Fred, Druillet... Il se met alors à dessiner ses propres bandes-dessinés à l'âge de 12 ans avec un rythme strict : une page par jour.

Après des études d'art il publie ses premières planches en 1991 et entre au magazine Fluide Glacial . Ses histoires, la plupart absurdes, parodiques à la limite du punk séduisent rapidement le magazine. D'ailleurs, punk il l'a été. Au collège avec deux copains musiciens. Ils resteront ensemble dix ans et donneront une centaine de concerts notamment en première partie des Garçons bouchers et de Pigalle. De punk, il devient membre de groupes d'extrême-gauche.

En 2000, il connait le succès avec ses séries Le Retour à la terre (en collaboration avec Jean-Yves Ferri), Les Cosmonautes du futur (en collaboration avec Lewis Trondheim), Une aventure rocambolesque de... et Nic Oumouk. Quatre ans plus tard, il obtient le prix du meilleur album au très prestigieux festival d'Angoulême pour Le Combat Ordinaire. Le style Larcenet se veut noir, autobiographique, presque une réflexion et un reflet sur sa propre vie. Lui qui est bipolaire évoque sa maladie dans sa série Blast. Il y a quelques années, il s’est installé à la campagne, dans le Beaujolais n’aimant ni l’agitation ni le bruit des villes.

Aujourd'hui, il publie sa nouvelle bande dessinée : Thérapie de groupe aux éditions Dargaud, tome 1 : "L'étoile qui danse". De là à dire qu'il y aura un tome 2, il n'y a qu'un pas. Manu Larcenet est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux dans Popopop.

En fin d'émission, notre pop-chroniqueur Renan Cros nous parlera lui aussi des thérapies de groupe et plus spécifiquement des séries Ramy et Magnus ainsi que du film l'Adieu (The Farewell) de Lulu Wang (en salles le 8 janvier).

La pop culture selon Manu Larcenet

C'est très large. Prenons the Clash, est-ce de la pop-culture ?

Revoir sa leçon de dessin : comment dessiner un visage ?

La pop-liste de Manu Larcenet

Le livre : Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline

Le film : Vol au-dessus d'un nid de coucou

La série : The Office version UK

La chanson: "Linoleum" deNOFX

La playlist de l'émission